مقتل 4 اشخاص في حرائق الغابات المتواصلة بتيزي وزو

لقي أربعة اشخاص مصرعهم جراء الحرائق التي اندلعت بغابات تيزي وزو شرق الجزائر، كما اصيب شخص واحد على الاقل وتحولت بعض المنازل الى رماد، فيما تواصل الحماية المدنية جهودها لاطفاء الحرائق التي بلغت 19 حريقا متزامنا، في عدة انحاء من الوطن.

وحسب مانقلته الاذاعة الجزائرية بتيزو وزو على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فإن الحرائق التي اندلعت في عدة مناطق غابية بالولاية خلفت ما لا يقل عن اربعة وفيات لحد الآن، فيما سجلت اصابة خطيرة اضافة الى اصابتين اخريين متفاوتة الخطورة، كما احترقت عدة منازل محاذية للغابات حسب المصدر ذاته.

فيما تواصل فرق الحماية المدنية جهودها لاخماد الحرائق، وقد تعززت بمروحيتين اثنتين اضافة الى تعزيزات من عدة ولايات مجاورة.

المصدر: الاذاعة الجزائرية