لعمامرة يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي

10/08/2021 - 10:15

استقبل وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة هذا الثلاثاء رئيس بعثة الامم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) السيد القاسم واين الذي استعرض معه تطبيق اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

ويجري رئيس بعثة الامم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي زيارة عمل في الجزائر حيث سيشارك هذا الاربعاء في ندوة حول دور البعثة الاممية في تحقيق الاستقرار في مالي و الامن في فضاء الساحل و الصحراء.
 

وسوم:

الجزائر, سياسة

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