المدير العام للغابات: تسجيل 72 حريقا منذ أمس الاثنين في 14 ولاية

بلغ عدد الحرائق التي اندلعت منذ مساء أمس الاثنين 72 حريق موزعا على 14 ولاية من الوطن، من بينها 41 حريق لم يتم اخماده بعد، حسبما ما أفاد به المدير العام للغابات، علي محمودي.

وفضلا عن ولاية تيزي وزو، مست حرائق الغابات المندلعة أمس الاثنين أيضا كل من تبسة وأم البواقي وسطيف وجيجل والمدية وبجاية والبليدة وخنشلة والبويرة وقالمة وبرج بوعريرج وبومرداس وتيارت وسكيكدة، يبرز محمودي.

أما عن حصيلة الضحايا، فقد كشفت مديرية الحماية المدنية ان هذه الحرائق خلفت لحد الان سبع وفيات (7) ، فضلا عن تسجيل إصابة عونين تابعين لمصالح الغابات بجروح.

وعن أسباب اندلاع هذه الحرائق، أكد محمودي أنه "يستحيل تفسير ذلك بارتفاع درجات الحرارة كسبب وحيد".