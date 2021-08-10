كوفيد-19: 979 إصابة جديدة 685 حالة شفاء و40 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت 979 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و40 وفاة خلال ال 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 685 مريضا للشفاء، حسب ما أفادت به وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، في بيان لها.