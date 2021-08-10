كوفيد-19: 979 إصابة جديدة 685 حالة شفاء و40 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

10/08/2021 - 16:49سجلت 979 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و40 وفاة خلال ال 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 685 مريضا للشفاء، حسب ما أفادت به وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، في بيان لها. وسوم: كورونا, حصيلة طالع ايضاً كورونا: بلعابد يدعو نقابات التربية إلى المساهمة في حملة تلقيح موظفي القطاع لضمان... كورونا: 1020 إصابة جديدة، 709 حالة شفاء و30 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بالجزائر نسيم برناوي للإذاعة : تلقيح 57 ألف مواطن من طرف الحماية المدنية كورونا: استلام 5000 وحدة من مكثفات الاكسجين بداية من الثلاثاء