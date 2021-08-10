نهائي كأس الرابطة : تتويج شبيبة القبائل بعد فوزها على نجم مقرة بركلات الترجيح (4-1)

توج فريق شبيبة القبائل بكأس الرابطة لكرة القدم، بعد فوزه في النهائي على نجم مقرة، بركلات الترجيح (4-1)، عقب انتهاء اللقاء في وقتيه الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1) ثم (2-2) اليوم الثلاثاء بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة.

وسجل أهداف اللقاء كل من دمان (11) و قريشي (93) للنجم وبوعالية (37) وهارون (120) للشبيبة.

وبهذا اللقب، ستشارك الشبيبة في الطبعة المقبلة لمنافسة كأس الكنفيدرالية الافريقية (كاف) رفقة شبيبة الساورة، صاحب المركز الثالث في ترتيب بطولة الرابطة الأولى، عقب الجولة 35 التي جرت أمس الاثنين.

للتذكير، فإن كأس الرابطة، المخصصة للأندية المنتمية إلى بطولة الرابطة الأولى المحترفة، أعيد تنظيمها من جديد خلفا لمنافسة كأس الجزائر التي ألغيت هذا الموسم بعد البرمجة المكثفة بسبب فيروس كورونا.