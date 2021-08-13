كوفيد-19 : لجنة الرصد والمتابعة تجتمع لمناقشة البروتوكول الصحي الخاص ﻿بالدخول المدرسي

ناقشت اللجنة العلمية لمتابعة ورصد تفشي وباء كورونا كوفيد- 19، أمس الخميس، عددا من النقاط تخص سيما البروتوكول الصحي لوزارة التربية الوطنية للدخول المدرسي 2021-2022 وتنظيم عملية التلقيح لفائدة عمال التربية الوطنية، حسب ما أفاد به، اليوم الجمعة، بيان لوزارة الصحة.

وأوضح المصدر ذاته أن وزير الصحة ،عبد الرحمان بن بوزيد، أشرف، الخميس على الساعة الرابعة زوالا، على اجتماع أعضاء اللجنة العلمية لمتابعة و رصد تفشي وباء كورونا كوفيد- 19 الذي تمحور حول مناقشة "المصادقة على البروتوكول الصحي لوزارة التربية الوطنية للدخول المدرسي 2021-2022 وتنظيم عملية التلقيح لفائدة عمال التربية الوطنية و كذا وضع الإجراءات الإدارية و اللوجستية لانطلاق عملية التلقيح على مستوى الصيدليات".