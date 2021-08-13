كورونا: تعافي 668 مصابًا و860 حالة إضافية و35 وفاة في 24 ساعة

13/08/2021 - 16:52

أعلنت وزارة الصحة، هذا الجمعة، عن تعافي 668 مصابًا من فيروس كورونا، فيما جرى تسجيل 860 إصابة إضافية و35 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

في بيان لمصالح عبد الرحمن بن بوزيد، أفيد أنّ إجمالي الحالات المؤكدة 185.902 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء 124755 شخصًا، في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 4730 حالة، فيما يتواجد 31 مريضًا حاليًا بالعناية المركزة.

وبحسب بيان وزارة الصحة، فإنّ 13 ولاية لم تسجّل بها أي حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في وقت أحصت 14 ولاية من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 21 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للأقنعة الواقية، مع الامتثال لقواعد الحجر الصحي، كما تشدّد أيضًا على أنّ الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيًا على الوباء القاتل.

وسوم:

الجزائر, صحة

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