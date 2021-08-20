ارتفاع محسوس في صادرات الجزائر من الإسمنت

سجلت الجزائر ارتفاعا محسوسا في صادراتها من الاسمنت خلال السنة الماضية بواقع 1 مليون و 900 ألف طن كما بلغت كمية 40 مليون طن، الأمر الذي يعزز التوقعات بتصدير 5 ملايين طن من الإسمنت الذي يتميز بجودة عالية مع نهاية السنة الجارية 2021.

وارتفع انتاج الاسمنت في الجزائر من 22 مليون طن سنة 2017 إلى 40 مليون طن خلال السنة الجارية.

وحسب علي باي ناصري رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين فإن ارتفاع الانتاج سينجر عنه زيادة في صادرات البلاد من هذه المادة بفضل الاستثمارات الأخيرة في مجال انتاج الإسمنت.

بدوره يرى الرئيس المدير العام لمجمع البسكرية للإسمنت عموري لعروسي أن جودة الاسمنت الجزائري ومطابقته للمعايير العالمية دفع الزبائن لتجديد عقود استيراده، مشيرا في السياق ذاته إلى أن هناك مفاوضات متقدمة مع زبائن جدد.