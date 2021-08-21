وفاة 17 شخصا في حـوادث مرور وغرقا في البحر والبرك المائية خلال الـ 48 ساعة الأخيرة

توفي تسعة أشخاص وأصيب 364 أخرين بجروح متفاوتة في حوادث مرور، بينما تم انتشال جثث 8 ضحايا قضوا غرقا في البحر والبرك المائية على مستوى عدة ولايات خلال الـ48 ساعة الأخيرة ، حسب حصيلة كشفت عنها السبت مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت الحماية المدنية أن وحداتها "قامت بـ 284 تدخل من أجل عدة حوادث مرور عبر عدة ولايات خلفت وفاة 9 اشخاص وإصابة 364 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة, حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للجرحى في مكان الحوادث ثم تحويلهم إلى المستشفيات المحلية".

كما تم خلال نفس الفترة إخماد 4 حرائق حضرية وصناعية مختلفة في كل من وهران, بومرداس, البليدة وبرج بوعريريج تسببت في إصابة شخص واحد بضيق في التنفس.

كما قامت فرق الحماية المدنية لولاية سطيف بإنقاذ ستة (6) أشخاص حاصرتهم المياه على إثر فيضان واد بوسلام ببلدية حمام قرقور بعد تساقط الأمطار الأخيرة بالمنطقة.

من جهة أخرى, لقي شخصان (2) حتفهما تسمما بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الحمام بداخل المنزل الكائن بحي "عدل" بسيدي عبد الله بزرالدة (غرب العاصمة).

وانتشل غطاسو الحماية المدنية خلال الـ 48 ساعة الماضية ثمانية (8) ضحايا توفوا غرقا في البحر والبرك المائية.

وأوضح مصالح الحماية المدنية أن الضحايا تم تسجيلهم بولاية مستغانم التي توفي بها أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و31 سنة، شخص واحد بولاية عنابة وآخر بولاية بجاية.

وبولاية البليدة، تم تسجيل وفاة شخص غرقا بحوض مائي بالمكان المسمى حوش فيدو، فيما لقي طفل مصرعه غرقا ببركة مائية بقرية المعاطة، بلدية يوب، ولاية سعيدة.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19), قامت وحدات الحماية المدنية عبر كافة التراب الوطني بـ 81 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين تحثهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الجسدي, بالإضافة إلى القيام بـ 59 عملية تعقيم عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة وكذا مجمعات سكنية وشوارع.