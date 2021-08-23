الرئيس تبون يأمر بإعادة بعث مشروع إنتاج فيلم "الأمير"

وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هذا الأحد، تعليمات لإعادة بعث مشروع إنتاج فيلم "الأمير عبد القادر" باعتباره "مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة" وكونه "رمزًا عالميًا".

لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة إرساء صناعة سينماتوغرافية خلاّقة لمناصب الشغل والثروة عن طريق الإنتاج السينمائي الهادف ذي المعايير الدولية، فضلاً عن إدماج المتخرجين من المعاهد الفنية والدراما وحملة البكالوريا الفنية مستقبلاً.

وأورد بيان لرئاسة الجمهورية، أنّ اجتماع مجلس الوزراء تناول بالدراسة عروضا تخص قطاعات العدالة والداخلية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والثقافة والصناعة الصيدلانية والاتصال.

