الرئيس تبون يتحادث هاتفيا مع نظيره التونسي قيس سعيد

أجرى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الاثنين مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي, السيد قيس سعيد, أكد له فيها "تضامن الجزائر شعبا وحكومة مع الشقيقة تونس في هذه المرحلة الدقيقة", حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان :" أجرى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مكالمة هاتفية مع أخيه قيس سعيد, رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة, أكد له فيها تضامن الجزائر شعبا وحكومة مع الشقيقة تونس في هذه المرحلة الدقيقة".

كما تناول الرئيسان في هذا الاتصال الهاتفي الأخوي- يضيف البيان- "دعم العلاقات الجزائرية التونسية في مختلف المجالات".