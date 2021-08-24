الكيان الصهيوني يشن حملة اعتقالات تطال 14 فلسطينيا في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية, طالت 14 فلسطينيا من بينهم أسرى محررون.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين من مخيم العروب وبلدة سعير بمحافظة الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أسرى محررين من محافظة جنين بينهم شقيقان من قرية مركة وثلاثة شبان آخرين من محافظة بيت لحم.

فيما جرى اعتقال فلسطيني من بلدة عزون شرق قلقيلية بعد مداهمة منزله في البلدة وشاب وشابة خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينتي رام الله والبيرة. كما وقعت مواجهات خلال الاقتحام دون أن يبلغ عن إصابات.

وتأتي هذه الاعتقالات في سياق مواصلة الاحتلال الإسرائيلي لجرائمه واعتداءاته المتكررة على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته والتي تخالف كافة الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني.

كما استشهد فتى فلسطيني في وقت سابق اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق محافظة نابلس شمال الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن السيد أحمد جبريل مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أن الفتى عماد حشاش (16 عاما) استشهد في مخيم بلاطة عقب اقتحامه من قبل قوات الاحتلال. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا من المخيم.

ويتزامن ذلك مع غارات جوية شنها جيش الاحتلال منتصف ليل الاثنين الى الثلاثاء على مناطق متفرقة في قطاع غزة.