كورونا: 545 إصابة جديدة و401 حالة شفاء و33 وفاة خلال الـــ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 545 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و33 وفاة خلال الــــ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 401 مريض للشفاء, حسب ما أفادت به وزارة الصحة اليوم الأربعاء في بيان لها.

وقد بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 193.171 حالة من بينها 545 إصابة جديدة, فيما بلغ العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء 131.143 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 5096 حالة.

كما أشار ذات المصدر إلى وجود 36 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 13 ولاية لم تسجل بها خلال الـ24 ساعة الأخيرة أي حالة جديدة, 20 ولاية من حالة واحدة إلى 9 حالات, فيما سجلت 15 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.

وفي هذا الإطار, توصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء