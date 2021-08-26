﻿ ﻿حوادث المرور: وفاة 8 أشخاص واصابة 165 آخرين خلال الـ24 ساعة الأخيرة

(لقي ثمانية (8) أشخاص مصرعهم وأصيب 165 آخرون بجروح مختلفة متفاوتة الخطورة، اثر وقوع حوادث مرور عبر عدة ولايات من الوطن خلال ال24 ساعة الأخيرة، حسب ما أفادت به، اليوم الخميس، حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأضاف المصدر ذاته أن غطاسي الحماية المدنية قاموا، خلال نفس الفترة، بانتشال 4 ضحايا متوفيين غرقا، منهم 3 في البحر وضحية واحدة على مستوى المجمعات المائية، وذلك في ولايات الشلف، وهران، تيبازة والمسيلة، حيث تتعلق الضحية الأولى بشاب يبلغ من العمر 23 سنة توفي بشاطئ بلدية سيدي عبد الرحمان (منطقة صخرية)، والثانية بشاب يبلغ من العمر 21 سنة توفي في البحر بالمكان المسمى لمدراك، بلدية عين الترك (منطقة صخرية) والضحية الثالثة تتعلق بطفل في العاشرة من العمر توفي في شاطئ واد البلاع (منطقة صخرية)، في حين تتعلق الرابعة بطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات توفيت بمجمع مائي بالمكان المسمى شلالات ببلدية عين الريش.

من جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 4 حرائق حضرية، صناعية ومختلفة على مستوى ولايات عنابة، باتنة، برج بوعريريج، غرداية وسكيكدة.

وأبرز المصدر نفسه أن أهم حريق سجل بالمطحنة الرئيسية لتحويل ومعالجة الحبوب بوحدة إنتاج الدقيق والفرينة ببلدية أريس، ولاية باتنة، مضيفا أن وحدات الحماية المدنية سخرت إمكانيات مادية وبشرية لإخماد الحريق.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، عبر كافة التراب الوطني، بـ58 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام ب81 عملية تعقيم عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.