انتخــاب على رأس الاتحاد العربي للأسمـــدة

انتخب الرئيس المدير العام لمجمع "أسمدال" (الشركة الفرعية سوناطراك) ,هواين محمد الطاهر, على رأس الاتحاد العربي للأسمدة, حسب ما أفاد به بيان للشركة الوطنية للمحروقات.

وقد تم انتخاب السيد هواين رئيسا في إطار الاجتماع العشرين بعد المائة لمجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة الذي انعقد بتاريخ 24 أوت 2021, لإكمال العهدة الحالية التي تنتهي في نهاية السنة الجارية ثم مباشرة عهدة جديدة مدتها سنتين, تضيف الشركة في بيانها الذي نشر على صفحتها بموقع فيسبوك.

و تجدر الإشارة أن الاتحاد العربي للأسمدة هو هيئة عربية دولية غير حكومية, تأسس سنة 1975 و مقره القاهرة بجمهورية مصر العربية.

ويضم الاتحاد 180 شركة متخصصة في صناعة و تجارة الأسمدة و خاماتها من 35 دولة, بما فيها الشركات الجزائرية الناشطة في هذا المجال و صاحبة العضوية المتميزة فيه حيث يشكل أعضاؤه ثلث صناعة الأسمدة في العالم.

وستترأس الجزائر الاتحاد العربي للأسمدة لأول مرة منذ تأسيسه, كما أن ممثل الجزائر كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في العهدة الحالية, وفق لذات البيان.