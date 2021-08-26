كورونا: 503 إصابة جديدة، 392 حالة شفاء و25 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت 503 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و25 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 392 مريض للشفاء، حسب ما أفادت به وزارة الصحة اليوم الخميس في بيان لها.

وقد بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 193.674 حالة من بينها 503 إصابة جديدة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء 131.536 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 5121 حالة.

كما أشار ذات المصدر إلى وجود 33 مريضا حاليا في العناية المركزة ، مضيفا بأن 15 ولاية لم تسجل بها إصابات بينما سجلت 20 ولاية من إصابة واحدة الى 9 إصابات بينما سجلت 13 ولاية أكثر من 10 إصابات .

وفي هذا السياق يذكر ان ولاية وهران تأتي في الصدارة بتسجيلها ل72 إصابة جديدة متبوعة بولاية سيدي بلعباس ب70 إصابة ثم باتنة ب42 إصابة متبوعة بولاية الجزائر ب 37 إصابة جديدة .

وفي هذا الإطار، توصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.