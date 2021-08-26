قرعة رابطة أبطال أوروبا: صدام ناري بين برشلونة وبايرن ميونخ

أسفرت قرعة دور المجموعات من رابطة أبطال أوروبا لموسم 2021-2022، التي أجريت هذا الخميس، في مدينة إسطنبول التركية، عن مواجهات نارية في العديد من المجموعات.

وحملت المجموعة الخامسة معركة جديدة بين بايرن ميونخ وبرشلونة، بعدما انتهت آخر مباراة بين الفريقين في رابطة الأبطال بهزيمة تاريخية للبارسا بنتيجة 8-2.

ووقع باريس سان جيرمان في صدام جديد مع مانشستر سيتي، بالمجموعة الأولى، علمًا بأن كتيبة السيتزينز أقصت الفريق الفرنسي من نصف نهائي النسخة الماضية.

وجاءت القرعة شبه مكررة بالنسبة إلى ريال مدريد الذي وقع في المجموعة الرابعة إلى جانب إنتر ميلان وشاختار دونيتسك اللذين لعبا معه في نفس مجموعة العام الماضي.

وأبرزت القرعة مواجهات نارية في المجموعة الثانية بين أتلتيكو مدريد وليفربول وبورتو وميلان. أما تشيلسي بطل النسخة الماضية فوقع في المجموعة الثامنة مع يوفنتوس وزينيت سان بطرسبرغ ومالمو.

وفي مجموعة متوازنة إلى حد كبير جاء الرباعي فياريال ومانشستر يونايتد وأتالانتا ويونغ بويز في المجموعة السادسة.

نتيجة القرعة:

المجموعة الأولى: مانشستر سيتي-سان جيرمان-لايبزيغ- كلوب بروج

المجموعة الثانية: أتلتيكو مدريد-ليفربول- بورتو- ميلان

المجموعة الثالثة: سبورتنغ لشبونة- دورتموند- أياكس- بشكتاش

المجموعة الرابعة: إنتر ميلان- ريال مدريد- شاختار- شيريف تيراسبول

المجموعة الخامسة: بايرن ميونخ- برشلونة- بنفيكا- دينامو كييف

المجموعة السادسة: فياريال- مانشستر يونايتد- أتالانتا- يونغ بويز

المجموعة السابعة: ليل- إشبيلية- سالزبورغ- فولفسبورغ

المجموعة الثامنة: تشيلسي- يوفنتوس- زينيت- مالمو