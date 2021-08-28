الرئيس تبون يهنئ المصارعة شيرين عبد اللاوي بمناسبة فوزها بالميدالية الذهبية للألعاب البرالمبية

هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المصارعة شيرين عبد اللاوي بمناسبة فوزها بالميدالية الذهبية للألعاب البرالمبية المقامة حاليا بطوكيو باليابان.

وكتب الرئيس تبون في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "شكرا لك شيرين عبد اللاوي على إنجازك بتحقيق أول ميدالية ذهبية للجزائر بطوكيو.

فباسمي و باسم الشعب الجزائري أتقدم إليك بتهاني الحارة، متمنيا أن تكوني قدوة لزملائك".

و كانت شيرين عبد اللاوي قد توجت الجمعة بالميدالية الذهبية للألعاب البرالمبية طوكيو-2020 عقب فوزها على الكندية غاغني بريسيلا في نهائي أقل من 52 كلغ بالنقطة الكاملة.