تسليم 61344 وحدة سكنية "عــــدل" منذ الخامس جويلية الماضي

28/08/2021 - 12:41

بلغ عدد السكنات التي تم تسليمها منذ انطلاق  عملية التوزيع الكبرى، بمناسبة ذكرى عيدي الاستقلال والشباب و التي مست العديد  من ولايات الوطن، 61344 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار، حسبما أفادت به  السبت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل).

و أشارت الوكالة في بيان لها نشرته على صفحتها عبر فايسبوك إلى أنها كانت "  قد أعلنت عن تسليم ما يزيد عن 58 ألف وحدة سكنية لصيغة البيع بالإيجار بمناسبة  عيدي الاستقلال والشباب ليصل عدد السكنات المسلمة إلى 61344 بعد استكمال جميع  الأشغال خاصة المتعلقة بالربط بالكهرباء والغاز والماء".

في هذا الصدد، أضاف المصدر ذاته، أن بلوغ هذا الرقم جاء بعد تسليم الأربعاء  الفارط بولاية وهران 14072 وحدة سكنية لصيغة البيع بالإيجار والتي أشرف عليها  وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بالعريبي رفقة وزير الصناعة الصيدلانية  ووزير الصناعة و المدير العام لوكالة عدل، فيصل زيتوني.

وفي الأخير، أكدت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره أن بلوغ هذا الرقم  كان "بالتنسيق المحكم مع المديرين الجهويين لوكالة عدل ومختلف شركاء وكالة عدل  على المستوى المحلي والمركزي".

 

وسوم:

الجزائر

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