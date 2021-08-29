كورونا: 491 إصابة جديدة و30 وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة

سجلت 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا و30 وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 376 مريضا للشفاء، حسب ما أفادت به وزارة الصحة هذا الاحد في بيان لها.

وقد بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 195.162 حالة من بينها 491 إصابة جديدة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء 132.667 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 5209 حالة.

كما أشار ذات المصدر إلى وجود 39 مريضا حاليا في العناية المركزة ، مضيفا بأن 10 ولايات لم تسجل بها إصابات خلال ال24 ساعة الاخيرة، بينما سجلت 21 ولاية من إصابة واحدة الى 9 إصابات و 17 ولاية أزيد من 10 إصابات.

وفي هذا الإطار، توصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة،كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.