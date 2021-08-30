وفاة أربعة أشخاص وإصابة 181 آخرين خلال ال 24 ساعة الأخيرة

لقي اربعة اشخاص حتفهم واصيب 181 بجروح مختلفة متفاوتة الخطورة على مستوى التراب الوطني خلال ال 24 ساعة الاخيرة، حسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

واوضح نفس المصدر ان وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 131 تدخل من أجل عدة حوادث المرور عبر عدة ولايات خلفت وفاة أربعة اشخاص واصابة 181 أخرون بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة.

كما قام غطاسو الحماية المدنية بانتشال ضحيتين متوفيتين في البحر على مستوى ولاية وهران منها إنتشال جثة مراهق متوفي يبلغ من العمر 15 سنة بشاطئ عين فرنين ممنوع للسباحة ببلدية بئر الجير والجثة الاخرى انتشال جثة شيخ ذا سن 75 سنة متوفي في شاطئ الكهوف ممنوع للسباحة ببلدية الثنية ببومرداس.

في هذا السياق، قامت عناصر الحماية المدنية لولاية عين تموشنت بعملية انقاذ في البحر لـ 04 اشخاص كانوا محصورين في منطقة صخرية بالمكان المسمى لقيطار ببلدية العامرية علما بان الضحايا في حالة جيدة .

للذكر تدخلت ايضا وحدات الحماية المدنية من اجل إخماد 04 حرائق حضرية ومختلفة في كل من ولايات الجزائر، البويرة، نعامة والشلف، أدت هذه الحرائق الى تعرض شخص لحروق خطيرة بولاية البويرة، وكذا 04 اشخاص لهم بداية اختناق جراء إستنشاق دخان الحريق بولاية النعامة، الى جانب 04 اشخاص لهم صعوبة في التنفس بولاية الشلف، جميع الضحايا تم التكفل بهم ونقلهم الى القطاع الصحي المحلي.

فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، قامت وحدات الحماية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 19 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 13 عملية تعقيم عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.