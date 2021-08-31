"لوجيترانس" يوقع مع مؤسسة "نفطال" اتفاقية لنقل صادراتها نحو افريقيا

وقع المجمع العمومي للنقل البري للبضائع و اللوجيستيك "لوجيترانس" و الشركة الوطنية لتسويق و توزيع المواد البترولية "نفطال"اليوم الثلاثاء على اتفاقية إطار تنص على تكفل المجمع بعمليات النقل البري للمنتجات المصدرة من طرف نفطال نحو مختلف البلدان الافريقية.

و حسب بيان صادر عن "لوجيترانس" فقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية الإطار من طرف الرئيس المدير العام للمجمع، بوعلام كيني، والرئيس المدير العام لشركة نفطال، كمال بن فريحة، على هامش الطبعة العاشرة لمعرض "الموقار" بتندوف الذي تنظمه وزارة التجارة و ترقية الصادرات من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر ، تحت شعار "الجزائر بوابة التجارة الافريقية".

و يأتي التوقيع على هذه الاتفاقية-يضيف نفس المصدر- ل"دعم الجهود التي تبذلها هاتين المؤسستين العموميتين من أجل تجسيد الأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية في مجال ترقية الصادرات".

ويسعى المجمع العمومي لوجيترانس وشركة نفطال من خلال هذه الاتفاقية إلى "تشجيع اللجوء إلى الأداة الوطنية للإنتاج وتعزيز الشراكة في القطاع العمومي"، حسب البيان.

تجدر الإشارة الى ان مجمع لوجيترانس قد نظم 97 رحلة في إطار مرافقته ل 102 متعاملا اقتصاديا لنقل 60.000 طن من البضائع.