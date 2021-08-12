نفطال تطمئن بخصوص توفر المنتجات البترولية في الولايات المتضررة من الحرائق

أكدت المؤسسة الوطنية لتسويق المنتجات النفطية (نفطال) هذا الخميس في بيان لها أنها اتخذت كل الإجراءات اللازمة للتموين المستمر بالمنتجات البترولية للولايات المتضررة من حرائق الغابات.

وجاء في البيان "تبعا للحرائق التي اندلعت في بعض ولايات الوطن خاصة في ولايات تيزي وزو وبجاية، تطمئن نفطال أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تموين مستمر بالمنتجات البترولية عبر كامل التراب الوطني وكذا على مستوى الولايتين المذكورتين".

كما تؤكد نفطال كذلك أن كل فرقها مجندة "ليل نهار" من اجل تلبية حاجيات المواطنين من وقود وغاز البترول المميع.