نفطال توفر كميات معتبرة من غاز البوتان تحسبا لموسم الشتاء

أعلن الرئيس المدير العام بالنيابة للمؤسسة الوطنية لتسويق المنتجات النفطية (نفطال) مراد منور, هذا الأربعاء عن توفير كميات معتبرة من قارورات غاز بوتان في مختلف مناطق البلاد, وذلك تحضيرا لموسم الشتاء.

وفي تصريحات للصحافة على هامش زيارة تفقدية قام بها إلى مركز تعبئة قارورات غاز البوتان وتوزيعها ببراقي, طمأن السيد منور المواطنين بخصوص وفرة هذه المادة الحيوية مع اقتراب فصل الشتاء, لاسيما على مستوى المناطق النائية.

وفي هذا السياق, كشف المدير العام بالنيابة أن مخزون قارورات غاز البوتان بلغ في العام الجاري 900.585 قارورة على المستوى الوطني مقابل 895.585 قارورة في 2020.

وأضاف أنه "تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, تم ايلاء عناية خاصة بمناطق الظل, حيث قامت نفطال بخرجات ميدانية لإحصاء هذه المناطق".

ويتعلق الأمر ب48 بلدية نائية تم اتخاذ جميع الإجراءات لتموين سكانها بصفة "مستمرة" بقارورات غاز البوتان, خاصة في حالة البرد الشديد.

وبالموازاة مع ذلك, ستطلق نفطال عن طريق الاذاعات المحلية, حملات تحسيسية على مستوى هذه المناطق وبالأخص تلك التي لا تتوفر على نقاط بيع, لدعوة السكان لملأ القارورات الفارغة قبل حلول الموسم الشتوي.

كما منحت نفطال "عناية خاصة" بالمدارس الواقعة في مناطق الظل حيث تم تزويد 663 مدرسة بصهاريج تضمن التدفئة لمدة ثلاثة اشهر كاملة, حسب السيد منور الذي أكد أن المؤسسة تكفلت بتمويل ونقل هذه الصهاريج.