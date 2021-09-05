محليات نــوفمبر 2021 : انطلاق المــراجعة الاستثنائية للقــوائم الانتخــابية هــــذا الأحد

تنطلق هذا الأحد وإلى غاية الـ 15 من سبتمبر الجاري ، عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا لانتخابات المجالس الولائية والبلدية المقررة في الـ 27 من نوفمبر المقبل .

ويقوم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بزيارة تفقد إلى ولاية الجزائر للاطلاع على ظروف انطلاق العملية التي سيعطي إشارتها من بلدية المحمدية بالعاصمة.

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قد دعت ، المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية، لاسيما البالغين من العمر 18 سنة كاملة يوم الاقتراع (27 نوفمبر 2021)، إلى تسجيل أنفسهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية ببلدية إقامتهم.

وأنهت السلطة إلى علم المواطنات والمواطنين أن "فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تفتتح من يوم 5 سبتمبر 2021 إلى غاية يوم 15 سبتمبر 2021، وهذا تبعا لإمضاء المرسوم الرئاسي المحدد لتاريخ استدعاء الهيئة الناخبة ليوم 27 نوفمبر 2021 لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية".

وأشار ت السلطة إلى أنه يتعين على "الناخبات والناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم أن يتقربوا من اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية مقر الإقامة الجديدة من أجل إعادة تسجيلهم، ويجب أن يرفق طلب التسجيل بوثيقة تثبت هوية المعني وأخرى تثبت إقامته".

وأوضحت السلطة أن مكاتب اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية "تبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة (9) صباحا إلى غاية الرابعة ونصف (16:30) مساء ما عدا يوم الجمعة".

وبالنسبة للمواطنات والمواطنين المقيمين في الخارج والمسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، أشارت السلطة إلى أنه "يمكنهم أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابية لإحدى البلديات الآتية: بلدية مسقط رأس المعني، بلدية آخر موطن للمعني، بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني، وذلك طبقا لأحكام المادة 57 من الأمر 24-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات".