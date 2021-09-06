لعمامرة يُستقبل بنيامي من طرف رئيس الوزراء النيجري محمادو أوحومودو

اُستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة هذا الاثنين بنيامي من قبل رئيس الوزراء ، رئيس الحكومة النيجرية، محمادو أوحومودو، والذي نقل له خالص التحية والتقدير من أخيه، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن.

واستعرض لعمامرة الذي يواصل زيارة العمل التي شرع فيها أمس الأحد إلى جمهورية النيجر بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رفقة رئيس الوزراء النيجري مختلف مشاريع التعاون الثنائي في إطار تنفيذ التوجيهات الاستراتيجية لرئيسي الدولة، عبد المجيد تبون ونظيره محمد بازوم.

كما تطرق الطرفان إلى المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها التهديد الارهابي في فضاء الساحل الافريقي.

وفي هذا الصدد، تمت الاشادة بالحركية الايجابية التي تميز التعاون الثنائي والتوافق التام في وجهات النظر حول أهم المسائل الراهنة على المستويين الاقليمي والدولي ونتائج التشاور والحوار المنتظم بين الدولتين الجارتين.

وتطرق الطرفان أيضا إلى برمجة الجلسات القادمة للجنة المشتركة الكبرى واللجنة الثنائية الحدودية.