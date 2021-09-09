رئيس الجمهورية يكرم الرياضيين المتوجين في الألعاب البرالمبية طوكيو-2020

أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الخميس بقصر الشعب ، على حفل تكريم الرياضيين المشاركين في الألعاب البرالمبية طوكيو-2020 والمتوجين ب12 ميدالية إلى جانب حصد أرقام قياسية إفريقية وعالمية.

وقد جرى حفل التكريم بحضور رئيس مجلس الامة صالح قوجيل، و رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، و رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش ، و الوزير الاول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان ، و مدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين بغداد الدايج ، و مستشارين لدى رئيس الجمهورية ، و رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة ، و كذا أعضاء من الحكومة و عدد من اطارات الدولة.

و حصد الرياضيون الجزائريون 12 ميدالية 4 ذهبية، 4 فضية و 4 برونزية ، مع تحطيم رقمين قياسيين عالميين من مجموع 67 سجلت بطوكيو، ناهيك عن أربعة أرقام قياسية إفريقية إلى جانب اكتساب أحسن النتائج الفردية.

كما شهدت برالمبياد طوكيو-2020 تألق الجزائرية إسمهان بوجعدار في تخصص رمي الجلة (ف 33) بتتويجها بالذهب وبرقم قياسي برالمبي (7.10 متر)، مبتعدة عن منافساتها بمجموع 38 سنتم.

وأول من استهل التتويجات بالذهب البرالمبي في طوكيو المصارعة شيرين عبد اللاوي في صنف الجيدو (-52 كلغ) بالعلامة الكاملة، لتؤكد تفوقها أمام مصارعات من المستوى العالي.