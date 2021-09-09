لعمامرة: سنعمل على جعل القمة العربية المقبلة"محطة فارقة" في مسار العمل العربي المشترك

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، اليوم الخميس بالقاهرة، تمسك الجزائر باحتضان القمة العربية القادمة، مبرزا أنها ستعمل على جعلها محطة فارقة ومنارة مضيئة لمسار العمل العربي المشترك.

وقال لعمامرة، في كلمته خلال أشغال الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، إن " الجزائر ستعمل على جعل القمة العربية المقبلة التي ستتشرف باستضافتها محطة فارقة ومنارة مضيئة لمسار عملنا العربي المشترك مع توفير كافة شروط نجاح هذا الاستحقاق العربي الهام".

حتمية إجراء الإصلاحات الضرورية على منظومة العمل العربي المشترك

كما أكد السيد الوزير مجددا، على "حتمية إجراء الإصلاحات الضرورية على منظومة العمل العربي المشترك"، مذكرا بأن "موقف الجزائر من إصلاح وتطوير جامعة الدول العربية ينطلق من مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار التحديات والمخاطر التي تواجه الأمن القومي العربي".

وكانت أشغال الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري قد انصبت حول دراسة عدد من القضايا السياسية الراهنة في العالم العربي وعلى رأسها القضية الفلسطينية.