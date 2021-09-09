الإذاعة الثقافية و إذاعتا مستغانم وسطيف يمددون البث على مدار24 ساعة ابتداء من الأحد المقبل

تشرع الإذاعة الثقافية في بث برامجها على مدار الساعة (24سا/24)، ابتداء من يوم الأحد المقبل.

وبشروعها في البث على مدار الساعة، تكون الإذاعة الثقافية قد التحقت بمجموع القنوات الوطنية والموضوعاتية في استكمال حجمها الساعي الطبيعي للبث، وهذا ما يمكنها من "ضمان خدمة إعلامية عمومية متواصلة على مدار الساعة".

وسيمكن هذا البث الإذاعة الثقافية من "تعزيز تواجدها دون انقطاع في المشهد الاعلامي الوطني وتعميق علاقاتها مع مستمعيها الأوفياء، كما يسمح لها بتوسيع هذا الوعاء من المستمعين بكسب اهتمامهم وثقتهم".

جدير بالذكر ، ان الحجم الساعي لبث الإذاعة الثقافية الذي انطلق سنة 1995 عرف "منحى تطوريا متدرجا، حيث انتقل من أربع ساعات يوميا إلى ست ساعات سنة 2004 ثم تسع ساعات سنة 2016 ليصل الى 12 ساعة يوميا في جوان الماضي، وهو تدرج فرضته معطيات موضوعية بشرية وتقنية".



ويتزامن ذلك ، مع انطلاق الشبكات البرامجية العادية للموسم الجديد، كما ستشهد كل من إذاعتي الجزائر من مستغانم ومن سطيف "تمديد بثهما ليصبح 24 ساعة، وبذلك يرتفع عدد الإذاعات الجهوية التي تبث على مدار الساعة إلى ثماني إذاعات (تمنراست، إليزي، أدرار، وهران، مستغانم، سطيف، تيزي وزو والبهجة بالعاصمة).

وتولي المديرية العامة للإذاعة الوطنية " اهتماما خاصا لتمديد البث وتنويع محتوى شبكات بقية الإذاعات الجهوية كلما اجتمعت المعطيات الموضوعية لتحقيق ذلك".