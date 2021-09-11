كورونا: 262 إصابة جديدة و19 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

سجلت 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 19 وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 202 مريضا للشفاء، حسب ما أفادت به وزارة الصحة، السبت، في بيان لها.

وقد بلغ إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 199.822 حالة من بينها 262 إصابة جديدة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 136.466 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 5.558 حالة.

وحسب نفس المصدر, يتواجد حاليا 28 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 14 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية و 25 ولاية سجلت من حالة واحدة إلى 9 حالات, فيما سجلت 9 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.