حوادث المرور : وفاة 7 أشخاص وإصابة 341 آخرين بجروح خلال الـ 48 ساعة الاخيرة

لقي سبعة (7 ) أشخاص حتفهم وأصيب 341 آخرون بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة عبر مختلف جهات الوطن خلال الفترة الممتدة من الـ 16 الى الـ 18 سبتمبر الجاري ، حسبما أوردته هذا السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وذكر المصدر أن عناصر الحماية المدنية قامت كذلك بانتشال جثة شاب يبلغ من العمر 22 سنة توفي غرقا في حاجز مائي بمزرعة سي لخضر ببلدية ودائرة بئر توتة بولاية الجزائر العاصمة.

وفيما يخص مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية،أخمدت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة 14 حريقا عبر عدة ولايات من الوطن منها 7 حرائق غابات، 3 حرائق أدغال، حريقين للاحراش وكذا حريقين للمحاصيل الزراعية.

وقدرت ذات المصالح حرائق الغابات ب 25 هكتارا، 10 هكتارات أدغال، 9 هكتارات من الحشائش، الى جانب 240 شجرة مثمرة و 550 حزمة تبن.

وبشأن النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 ، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 60 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 45 عملية تعقيم عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.