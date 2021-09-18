أوشيش: "القوى الاشتراكية تشارك في المحليات لإجهاض الكراهية والانقسام"

أكد السكرتير الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، هذا السبت بتيزي وزو، أنّ من بين أهداف مشاركة تشكيلته السياسية في الانتخابات المحلية المقبلة، هو قطع الطريق على زارعي "الكراهية والانقسام بين الجزائريين".

لدى افتتاحه أشغال المجلس الموسع لفدرالية تيزي وزو، دان أوشيش "المناورات التي تهدف الى اضفاء الطابع الخاص عن منطقة القبائل من أجل عزلها عن باقي البلاد"، مضيفًا أنّ مشاركة حزبه في الانتخابات المقبلة تندرج في إطار المسعى الرامي إلى "الدفاع عن الوحدة الوطنية وقطع الطريق أمام أولئك الذين يريدون التفرقة".

وأكد المسؤول الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية "إننا ضد المتطرفين الانفصاليين وأولئك الذين يريدون الانتقاص من منطقة القبائل وإرساء جو من الكراهية بين الجزائريين والذين يحاولون كل مرة استغلال بعض الأحداث المأساوية سيما من أجل المساس بوحدة بلادنا وتلاحم الشعب الجزائري".

وذكر أوشيش أنّ جبهة القوى الاشتراكية هي "ذات توجه وطني"، داعيًا إلى عدم ترك المجال "للمتطرفين" و"المغامرين" الذين هم "أقليات ايديولوجية وسياسية صغيرة" تريد "فرض أفكار ومشاريع سياسية تشكل اليوم تهديدًا وخطرًا على استمرارية الدولة الوطنية".

وتمّ خلال هذا الاجتماع اعطاء توجيهات للحاضرين حول كيفيات ومخطط ايداع ملفات الترشيحات للانتخابات المقبلة على مستوى فدرالية تيزي وزو.