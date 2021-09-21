البطولة الختامية لكرة المضرب(سيدات): تأهل بارتي و سبالينكا و كريتشيكوفا

أعلن اتحاد لاعبات كرة المضرب المحترفات, هذا الثلاثاء, أن شلي بارتي حاملة اللقب والمصنفة الثانية عالميا أرينا سبالينكا وبطلة فرنسا المفتوحة باربورا كريتشيكوفا تأهلن جميعا إلى البطولة الختامية للموسم في المكسيك.

ومن المنتظر تأهل 5 لاعبات أخريات إلى البطولة التي يشارك فيها أول 8 لاعبات في التصنيف العالمي.

وتنطلق البطولة في الثامن من نوفمبر المقبل, ونُقلت إلى وادي الحجارة من شينتشن في الصين في وقت سابق من الشهر الحالي بسبب جائحة كوفيد-19 التي تسببت في إلغاء المسابقة العام الماضي.

وتشارك كل من سبالينكا وكريتشيكوفا في البطولة لأول مرة في منافسات الفردي بعد أن سبق لهما المشاركة في الزوجي.

وبلغ مجموع جوائز البطولة السنوية 14 مليون دولار في 2019.