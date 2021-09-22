محاولة اغتيال تستهدف المستشار الأول للرئيس الأوكراني

ذكرت السلطات الأوكرانية أن سيرغي شيفير, المساعد الأول لرئيس الدولة, تعرض لمحاولة اغتيال أصيب خلالها سائقه بجروح بليغة.

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية أن البحث جار عن أشخاص أطلقوا هذا الأربعاء أكثر من 10 طلقات نارية على سيارة شيفير قرب قرية ليسنيكي في مقاطعة كييف, ما أسفر عن إصابة سائقها.

واوضحت تقارير صحفية بأن السائق أصيب بثلاث رصاصات ونقل إلى العناية المركزة في حالة خطيرة وأن "شيفير حي ولم يصب".

وقالت الشرطة الأوكرانية عبر موقع "فيسبوك" أنها باشرت شن عملية خاصة للعثور على مطلقي النار, وفقا لما افادت به تقارير صحفية