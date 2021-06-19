بكلوريا2021: ترتيبات لوجستية صارمة لإستقبال أزيد من 700ألف مترشح

وضعت وزارة التربية الوطنية كل الترتيبات اللوجستية لاستقبال أزيد من 700ألف مترشح لامتحان شهادة البكالوريا غدا الأحد وفي هذا الصدد أكد المفتش المركزيبالوزارة الوصية بوعلام بن لعور أن كل التحضيرات المادية و البشرية جاهزة.

وقال بلعور في تصريح له للقناة الإذاعية الأولى هذا السبت أنه تم اعتماد برتوكول صحي صارم سيتم تطبيقه على مستوى 2528 مركزا وطنيا لإجراء الامتحان ودعا المتحدث ذاته كل الفاعلين إلى المساهمة في إنجاحه و حث التلاميذ على الامتثال للتعليمات التي تقدم لهم من طرف المؤطرين.

وفي موضوع ذي صلة يتعلق بالإجراءات العقابية المتعلقة بالتسريب ذكر المساعد العام لدى مجلس قضاء الجزائر الطاهر عرابي ما نصت عليه المادة 253 مكرر6 من قانون العقوبات و التي تتضمن الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار وفي حال ما إذا تعلق الامر بأشخاص مكلفين بتنظيم وتأطير الامتحانات يضيف المتحدث ذاته "تتضاعف العقوبة بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات و بغرامة مالية تتراوح من 500 ألف دينار إلى مليون دينار جزائري غرامة نافذة"

أما العقوبات التكميلية طبقا للمادة 253 مكرر10 و253 مكرر11 فتنص على الحرمان من الحقوق المدنية و الوطنية و العائلية وذلك بالعزل أو الإقصاء من جميع الوظائف أو المناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة وأردف قائلا "إذا قام مؤطر ما بتسريب الامتحان فهنا يمكن عزله وإقصائه من جميع الوظائف والمناصب العمومية وحرمانه من حق الانتخاب أو الترشح أو من حمل أي وسام "

المصدر:الإذاعة الجزائرية