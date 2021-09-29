حجز أكثر من 36 طن من القنب الهندي خلال السداسي الأول من 2021 نصفها بغرب البلاد

تم حجز أكثر من 36 طن من راتنج القنب الهندي في الجزائر خلال السداسي الأول من السنة الجارية, منها 51.40 بالمائة بغرب البلاد, حسب حصيلة للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.

وأشار تقرير الديوان استنادا لحصيلة لمصالح مكافحة المخدرات, أنه "تم حجز 36.766.548 كلغ من راتنج القنب الهندي خلال السداسي الأول من سنة 2021 ,منها نسبة 51.40 % غرب البلاد".

وأضاف المصدر ذاته أن كمية راتنج القنب الهندي المحجوزة خلال هذه الفترة قد سجلت انخفاضا ب 19.36 % مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2020 .

و فيما يخص المخدرات الصلبة, سجلت كمية الهيرويين المحجوزة في الجزائر ارتفاعا معتبرا لتنتقل من 33.159 غرام خلال السداسي الأول من 2020 الى 120.608 غرام خلال نفس الفترة من سنة 2021, أي ارتفاعا قدره 263.73 بالمائة, حسب ما كشفت عنه نفس الحصيلة.

كما عرفت كمية الكوكايين ارتفاعا هاما لتنتقل من 119, 106 10 غرام الى 439, 120 497 غرام خلال الفترة نفسها.

و يشير الديوان في حصيلته الى أن الكميات المحجوزة للمؤثرات العقلية عرفت, من جهتها, ارتفاعا لتنتقل من 140 975 1 قرص الى 624 494 2 قرص خلال نفس الفترة, أي ارتفاعا قدره 26,30 بالمائة.

وكشفت التحريات التي قامت بها المصالح المعنية عن تورط 34.309 شخص في قضايا المخدرات, في ارتفاع قدره 1.27 بالمائة, من بينهم 96 أجنبي, حسب نفس الحصيلة التي تفيد بأن 809 شخص يتواجدون في حالة فرار.

وأشارت معطيات الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها أنه من بين الأشخاص المتورطين, يوجد 7.402 شخص متاجر, بينما يوجد 13.644 شخص يستعملون راتنج القنب الهندي و5.945 يتاجرون بالمؤثرات العقلية و كذا 7.105 أخرون هم مستعملون.

و فيما يخص الاتجار بالمواد الصلبة, فهو يخص 80 متاجر و53 مستعملي الكوكايين و37 متاجر بالهيرويين و 19 مستعمل الهيرويين.

خلال نفس الفترة من السنة الجارية, تمت معالجة 27.117 قضية من طرف مصالح المكافحة, مقابل 27.579 قضية تمت معالجتها في نفس الفترة من سنة 2020, أي انخفاض قدره 1.68 بالمائة.

و خلص ذات المصدر الى الاشارة الى أنه من اجمالي هاته القضايا المعالجة, 8.189 متعلقة بالإتجار بالمخدرات, 18.911 قضية أخرى متعلقة بحيازة و استعمال المخدرات و كذا 17 قضية متعلقة بزراعة المخدرات ( القنب الهندي و الأفيون).