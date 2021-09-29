الرئيس التونسي يكلف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة الجديدة

قالت الرئاسة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في (فيسبوك) إنه "عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه, كلف رئيس الجمهورية اليوم, نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة, على أن يتم ذلك في أقرب الآجال".

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ تونس, التي ستتولى فيها امرأة تشكيل الحكومة.

وقبل تكليفها بهذه المهمة, كانت نجلاء بودن تعمل أستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس, وهي مختصة في علوم الجيولوجيا وتتولى حاليا مهمة تتعلق بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يشار إلى أن الرئيس التونسي كان قد أعلن في 25 جويلية الماضي عن جملة من التدابير الاستثنائية جمد بموجبها أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن جميع نوابه, إلى جانب إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي, وعدد من الوزراء من مهامهم.