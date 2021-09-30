﻿الرئيس تبون يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة الكويت

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، هذا الخميس ، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح الوزير، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الخارجية لدولة الكويت، الذي سلمه رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح, الوزير، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الخارجية لدولة الكويت الشقيقة،الذي يؤدي زيارة للجزائر على رأس وفد هام، حيث سلمه رسالة خطية من حضرة صاحب السمو، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة".

وتم خلال اللقاء، حسب ذات البيان، "الاتفاق على بعث اللجان المختلطة، في عديد المجالات"، مع "التأكيد على العلاقات التاريخية المتينة، بين الشعبين الشقيقين، بالنظر إلى التوافق في الرؤى بين قيادتي الدولتين، لمواجهة التحديات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وقد حضر اللقاء "وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف".