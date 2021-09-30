الرئيس تبون يستقبل وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني

30/09/2021 - 17:43
استقبل رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون، هذا الخميس بالجزائر العاصمة، وزير الشؤون الخارجية والإتحاد الأوروبي والتعاون لمملكة إسبانيا، خوسيه مانويل ألباراس بوينو، حسبما أفاد به  بيان لرئاسة الجمهورية. 
 
وجاء في البيان: "استقبل رئيس الجمهورية، اليوم وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوربي و التعاون لمملكة إسبانيا ، خوسيه  مانويل ألباراس بوينوي الذي يزور الجزائر، مرفوقا بكاتبة الدولة للتعاون  الدولي وكاتبة الدولة للطاقة".
 
وتناول اللقاء -حسب البيان ذاته -" تعزيز التعاون الثنائي وتوسيعه إلى  قطاعات الطاقات المتجددة والفلاحة ومجال بناء السفن، دعما للشراكة الاقتصادية الوثيقة، والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات المتميزة  بين البلدين الجارين". 
 
وقد حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية ،عبد العزيز خلف، ووزير الطاقة  والمناجم ، محمد عرقاب، يضيف نفس المصدر.

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الجزائر

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