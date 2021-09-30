محمد بغالي : الإذاعة الجزائرية ستجند إمكانياتها المادية والبشرية لإنجاح محليات الـ27 نوفمبر

أكد المدير العام للإذاعة الجزائرية محمد بغالي بأن الاذاعة ستجند كل إمكانياتها المادية والبشرية لإنجاح محليات الـ27 نوفمبر القادم ،معلنا عن إطلاق أرضية رقمية جديدة للإذاعة الجزائرية بمواصفات عالمية في الـ 28 أكتوبر المقبل .

وقال بغالي خلال استضافته هذا الخميس في استوديو إذاعة البهجة بمناسبة عيد ميلادها الـ 29 إن الاذاعة الجزائرية لها تجربة كبيره في التعاطي مع الأحداث السياسية الكبرى وستكون في مستوى الحدث الانتخابي بتجنيد كل فرقها لإنجاحه ، مذكرا بدور الاذاعة الجزائرية الهام و الذي بدأ بالتحسيس للتسجيل في القوائم الانتخابية قبل استكمال دورها التوعوي بأهمية المشاركة في هذا العرس الوطني للرفع من نسبة التصويت في محليات نوفمبرالقادم التي تكتسي طابعا خاصا في مسار إصلاحات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون .

وأسهب محمد بغالي بالحديث عن دور الاذاعة المحلية في إقناع المواطن بالتصويت و المساهمة في رفع تحدي التغيير، موضحا أن الاذاعة المحلية حلقة من حلقات التنمية المستدامة فهي الوسيط بين المواطن و المسؤول وهي مطالبة بلعب دورها في تثمين ما تم تحقيقه من مشاريع و انجازات و الوقوف عند العراقيل التي تواجه تنفيد الخطط التنموية على مستوى الولايات.

ونوه بغالي هنا بدور إذاعة البهجة التي اعتبرها النموذج الناجح للاذاعات المحلية ،حيث استقطبت أكثر من مليوني مستمع لبرامجها يوميا وهو رقم جد هام يقول بغالي في ظل المنافسة الكبيرة لمختلف وسائل الاعلام ،بلغته البهجة بفضل جهود طاقمها المميز داعيا إياه إلى رفع التحدي لجلب جمهور أوسع.

وكشف المدير العام للإذاعة الجزائرية محمد بغالي عن التحضير لإطلاق أرضية رقمية جديدة للاذاعة الجزائرية بمواصفات عالمية في الـ 28 أكتوبر ذكرى استرجاع السيادة على الاذاعة و التلفزيون.

وبالعودة إلى جائحة كورونا أكد المدير العام للإذاعة الجزائرية بأن الاذاعة كانت في قلب جهود السلطات العمومية في مواجة وباء كورونا ،متوقفا عند خطتها في التعامل مع الجائحة و مواجهتها عبر مراحل بدأت بتحسيس المواطن بضرورة احترام الاجراءات الصحية من خلال استضافة مختصين وأطباء ، لتساهم الاذاعة بذلك في اقناع الملايين من المواطنين بأهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية، لتأتي بعدها مرحلة مرافقة المواطنين في فترة الحجر المنزلي والتي تم فيها تسطير برنامج ترفيهي خاص للتخفيف من الضغط النفسي للمكوث في البيت ،قبل أن تواصل الاذاعة انخراطها في عملية التصدي للوباء بالتحسيس لتوعية و اقناع المواطنين بأهمية التلقيح و رافقت من تم الحملة الوطنية للتلقيح عبر مختلف ولايات الوطن، كما تمكنت من تلقيح 95 بالمئة من عمالها .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة