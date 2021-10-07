محمد بغالي : الإذاعة الجزائرية تتشرف بدورها البارز في بناء الجزائر الجديدة

أكد المدير العام للإذاعة الجزائرية السيد محمد بغالي على دور الإذاعة الجزائرية بمختلف محطاتها في تكريس مؤشرات الهوية الوطنية وحمايتها، منوها بالمكاسب التي حققتها في تجسيد مساعي بناء الجزائر الجديدة .

أكد المدير العام للإذاعة الجزائرية محمد بغالي، هذا الخميس ، في حوار مقتضب مع إذاعة الجزائر من المسيلة بمناسبة إطفائها الشمعة 18 بأن "الإذاعة الجزائرية -كوسيلة إعلامية عمومية عريقة- تشعر بمسؤولية كبيرة تجاه ما تقدمه من برامج و محتويات، فتحرص على تقديم مضامين بكل لغات و لهجات الجزائريين، بما يخدم الهوية الجزائرية و حمايتها من الهجمات".

وفي سياق متصل، أضاف بغالي قائلا " للإذاعة مسؤولية تقريب المسافات بين المواطن و الإدارة، و هو ماتقوم به يوميا الإذاعات المحلية، بحيث تعتبر جسر تواصل بين المواطنين في إطار متحضر، بعيدا عن العنف، كما أن للإذاعة مسؤولية كبيرة في مواجهة ما تتعرض له الجزائر من حملات إعلامية بشعة عبر نشر الأخبار المغلوطة و نشر الإشاعات الهدامة، فالإذاعة تلعب دورا كبيرا في الرد على الأخبار، عبر تمكين مستمعيها - الذين يعدون بالملايين- من الحصول على أخبار صحيحة و موثوقة في مبناها و محتواها، فالإذاعة تتحمل هذه المسؤولية بشرف من خلال احترامها لمبادئ وأخلاقيات المهنة، بشهادة الرأي العام الداخلي و الخارجي".

وفي رده عن سؤال حول دور الإذاعة الجزائرية في التنمية المحلية و الدفع بوتيرتها، التي أكد عليها الرئيس تبون في أكثر من مناسبة في إطار تجسيد مساعي بناء الجزائر الجديدة، أوضح المدير العام للإذاعة الجزائرية أن "الرئيس تبون أعطى الإذاعة الجزائرية مكانة خاصة، و شرفها في عديد المناسبات، خاصة الإذاعات الجهوية حيث وضعها في قلب برنامجه، من خلال تأكيده على ضرورة اعطاء الأمل للجزائريين و الدفع بقطار التنمية إلى الأمام" ، مشيرا إلى أن "الاذاعة الوطنية عموما، ومحطاتها الجهوية بصفة خاصة، تقع في قلب استراتيجية الدولة في اطار تقريب الإدارة من المواطن".

كما أثنى المدير العام للإذاعة الجزائرية على الطاقم العامل بإذاعة الجزائر من المسيلة، داعيا إياهم إلى المواصلة على نفس المنوال في خدمة المستمعين .

المصدر : ملتيميديا الإذاعة الجزائرية