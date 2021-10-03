كورونا: 132 إصابة جديدة و 3 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

سجلت 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 3 حالات وفاة فيما تماثل 95 مريضا للشفاء خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر, حسب ما أفادت به وزارة الصحة, اليوم الأحد, في بيان لها.

وقد بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة, حسب البيان, 230789 حالة, من بينها 132 حالة جديدة, بينما بلغ إجمالي المصابين المتماثلين للشفاء 139619 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 5.822 حالة.

كما يتواجد حاليا 18 مريضا بالعناية المركزة, وفقا للمصدر ذاته.

وأضاف البيان أن 25 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الفترة المذكورة و18 ولاية سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات, فيما سجلت 5 ولايات أخرى 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.