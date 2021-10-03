لعمامرة يمثل رئيس الجمهورية في مراسم تنصيب الحكومة الاثيوبية الجديدة غدا الاثنين

يحل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج , السيد رمطان لعمامرة, بأديس ابابا , حيث سيمثل رئيس الجمهورية ,السيد عبد المجيد تبون غدا الاثنين في مراسم تنصيب الحكومة الاثيوبية الجديدة , حسبما أفاد بيان للوزارة اليوم.

وجاء في البيان ," ممثلا لرئيس الجمهورية ,السيد عبد المجيد تبون , يحل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج , السيد رمطان لعمامرة, بأديس ابابا , أين سيشارك غدا الاثنين في مراسم تنصيب الحكومة الاثيوبية الجديدة , المنبثقة عن الانتخابات التشريعية التي أجريت شهر جويلية المنصرم والتي أفرزت فوز حزب الوزير الاول أحمد أبي , لعهدة ثانية بالأغلبية".

ومن المنتظر أن يعقد السيد لعمامرة على هامش هذا الموعد, لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين الاثيوبيين ونظرائه من الوفود المشاركة وكذا مسؤولين سامين في مفوضية الاتحاد الافريقي .

وأوضح ذات البيان , أن مشاركة الجزائر في هذه الفعالية "تأتي بناء على دعوة رسمية للرئيس عبد المجيد تبون , من السلطات العليا الاثيوبية , تكريسا للعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين وتجسيدا للرغبة المشتركة التي تحدو قيادتي البلدين لتأسيس شراكة استراتيجية شاملة تستجيب لتطلعات الجانبين.