وهران: شيخ الزاوية البوعبدلية المجاهد عياض البوعبدلي في ذمة الله

توفي اليوم الثلاثاء شيخ الزاوية البوعبدلية، المجاهد عياض البوعبدلي ببطيوة (وهران) عن عمر ناهز 99 سنة وذلك بعد صراع مع المرض، حسبما علم لدى أقاربه.

وقد تخرج الشيخ البوعبدلي من مدرسة تلمسان سنة 1946 واشتغل بالتدريس بالبيض وأرزيو، كما عمل بالصحافة في عدة جرائد في سنوات الأربعينات من القرن الماضي.

وقد التحق الفقيد بصفوف الثورة التحريرية المجيدة في سنة 1956، حسب نفس المصدر.

وقد ترحم وزير الشؤون الدينية والأوقاف ، يوسف بلمهدي، على روح الفقيد، خلال إشرافه على اختتام الندوة الوطنية لإطارات القطاع بوهران.

وسيوارى جثمان الفقيد الثرى بعد ظهر يوم غد الأربعاء بالمقبرة العائلية بالزاوية البوعبدلية ببطيوة.