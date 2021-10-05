كورونا : 131 إصابة جديدة و 5 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

05/10/2021 - 17:31

سجلت 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)  و 5 حالات وفاة فيما تماثل 96 مريضا للشفاء خلال ال24 ساعة الأخيرة في  الجزائر، حسب ما أفادت به وزارة الصحة هذا الثلاثاء. 

وقد بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة، حسب البيان، 231.046 حالة ، من بينها 131  حالة جديدة، بينما بلغ إجمالي المصابين المتماثلين للشفاء 139.806 شخصا والعدد  الإجمالي للوفيات 5.831 حالة. 

كما يتواجد حاليا 15 مريضا بالعناية المركزة، وفقا للمصدر ذاته. 

وأضاف البيان أن 28 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الفترة المذكورة و 14 ولاية سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات ، فيما سجلت 6 ولايات أخرى 10 حالات  فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة ، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات  الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا  على هذا الوباء.

وسوم:

الجزائر, صحة

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