كورونا: 125 إصابة جديدة, 7 وفيات و 92 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 7 وفيات, فيما تماثل 92 مريضا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر, حسب ما أفادت به وزارة الصحة, هذا الأربعاء, في بيان لها.

وقد بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة, حسب البيان, 231.171 حالة, من بينها 125 حالة جديدة, بينما بلغ إجمالي المصابين المتماثلين للشفاء 139.898 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 5.838 حالة.

كما تم أيضا إحصاء 18 مريضا بالعناية المركزة, وفقا للمصدر ذاته.

وأضاف البيان أن 30 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الفترة المذكورة و 15 ولاية سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات, فيما سجلت 3 ولايات أخرى 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.