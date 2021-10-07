كورونا: 105 إصابة جديدة و5 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

سجلت 105 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 5 وفيات, فيما تماثل 93 مريضا للشفاء خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر, حسب ما أفادت به وزارة الصحة, اليوم الخميس, في بيان لها.

وقد بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة, حسب البيان, 204.276 حالة, من بينها 105حالة جديدة, بينما بلغ إجمالي المصابين المتماثلين للشفاء 139.991 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 5.843 حالة.

كما تم أيضا إحصاء 20 مريضا بالعناية المركزة, وفقا للمصدر ذاته.

وأضاف البيان أن 27 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الفترة المذكورة و 17 ولاية سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات, فيما سجلت 4 ولايات أخرى 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.