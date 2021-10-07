الجيش الصحراوي يستهدف مواقع الاحتلال المغربي في 4 مناطق

أعلنت وزارة الدفاع الصحراوية، هذا الخميس، عن تنفيذ وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي في 4 مناطق متفرقة من الجدار الرملي (الذل والعار).

بحسب البيان العسكري رقم 330، فإنّ الجيش الصحراوي استهدف قوات الاحتلال المغربي بسلسة من القصف العنيف والمركّز، خلّفت هلعًا وذعرًا بصفوفها، وأوضح البيان أنّ "القصف استهدف تخندقات قوات الاحتلال بمنطقتي واد اجديرية، وواد لثل بقطاع الفرسية، كما استهدف القصف تمركزات قوات الاحتلال وقواعدها بمنطقتي لعكد وسبخة تنوشاد بقطاع المحبس".

وكانت مفارز متقدمة من وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قصفت في وقت سابق الأربعاء مواقع القوات الغازية المغربية بقطاعات البكاري، السمارة وبمناطق تنيليك وغرب اودي الصفا.

وتتواصل هجمات الجيش الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبّدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول الجدار الرملي (جدار الذل و العار)، منذ خرق المغرب في 13 نوفمبر 2020، لاتفاق وقف اطلاق النار الموقّع بين الاحتلال المغربي وجبهة البوليساريو سنة 1991.