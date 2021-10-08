وفاة رابح درياسة : الرئيس تبون يؤكد أن الجزائر فقدت برحيله أحد الروافد الوطنية

08/10/2021 - 17:34

تقدم رئيس الجمهورية ،عبد المجيد تبون، بتعازيه للأسرة الفنية ولعائلة الفقيد رابح درياسة الذي وافته المنية صباح هذا الجمعة ، مؤكدا أن الجزائر تفقد برحيله "أحد الروافد الوطنية" و"شعلة متقدة لعقود من خلال الأغنية الملتزمة".

وفي تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، كتب الرئيس تبون: "تفقد الجزائر برحيل الأستاذ المرحوم رابح درياسة،أحد الروافد الوطنية وشعلة متقدة لعقود من خلال الأغنية الملتزمة، التي أبهجت أجيالا من الجزائريين و ووصلت إلى العالمية".

وأضاف رئيس الجمهورية: "تعازي ومواساتي لعائلته وللأسرة الفنية الجزائرية جمعاء،إنا لله و إنا إليه راجعون".

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