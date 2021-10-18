الجيش الصحراوي يركز هجماته على تخندقات قوات الاحتلال المغربية بقطاعات الفرسية وأمكالا والكلتة

﻿ركزت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هجماتها على تخندقات قوات الاحتلال المغربية بقطاعات الفرسية وأمكالا والكلتة، حسبما جاء اليوم الإثنين في البيان العسكري رقم 341، الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وجاء في البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية ( واص)، أن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي، شددت قصفها على جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي بمنطقة روس أودي الشديدة، في قطاع الفرسية، فيما استهدفت مفارز أخرى تخندقات القوات المغربية بمنطقة عبدو الضيوف بقطاع أمكالا.

وأضاف البيان، أن وحدات متقدمة من الجيش الصحراوي "شددت هجماتها على منطقة العايديات بقطاع الكلتة، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من قاعدة العدو المستهدفة، وسمع دوي انفجارات قوية وعنيفة هزت أركان القاعدة المستهدفة" .

"وتستمر هجمات الجيش الصحراوي على تخندقات قوات الاحتلال المغربي، على طول جدار العار مخلفة خسائر في الأرواح والمعدات"، حسب البيان.